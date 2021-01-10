За 3 дня нужно написать 10 статей на автомобильную тематику! Вам нужно придумать тему статьи, реализовать выдуманную идею и придумать заголовок, который цепляет людей! Писать нужно интересно и по фактам, без воды. Объём статей 2000 символов каждая. По возможности ...