Копирайт. Безопасность

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Требуются грамотные люди для написание статей по тематике Безопасность/Молниезащита.

Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в тематике, опыт написание продающихся текстов, портфолио

ТЗ предоставляется.

Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).

8 лет назад
Smartaleck
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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