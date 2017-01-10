Копирайт для ленда

С Александром работать - одно удовольствие, а видеть, как человек болеет за свой проект - другое. Именно поэтому я рекомендую его по всем параметрам: порядочность, ответственность, коммуникация, оплата в срок и доброжелательное отношение. Буду рада сотрудничать снова и желаю успехов и процветания его проекту!