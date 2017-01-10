Копирайт для ленда

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка121 просмотр

Необходимо создать структуру для лендинга и подготовить продающий текст.

8 лет назад
floyders
49 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$200
7 дней
Обратился к Ольге по рекомендации и остался очень доволен ее отношением к работе и полученным результатом.
С Александром работать - одно удовольствие, а видеть, как человек болеет за свой проект - другое. Именно поэтому я рекомендую его по всем параметрам: порядочность, ответственность, коммуникация, оплата в срок и доброжелательное отношение. Буду рада сотрудничать снова и желаю успехов и процветания его проекту!

Заявки фрилансеров

Olga-Urban
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад