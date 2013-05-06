Копирайт для строительной компании

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Завершен1 заявка109 просмотров

Необходим копирайт 5 текстов. Каждый текст — до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/)

Срок выполнения задачи — 5 дней.

Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
seonazarov
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$52
5 дней
Замечательный копирайтер! Начали сотрудничество с предоплатой, результатом полностью доволен. Своевременное выполнение задачи; Очень высокая уникальность текстов; Грамотное написание; Интересные статьи; Приятное общение. Могу смело заявить - Татьяна одна из лучших копирайтеров с которыми я сотрудничал.
Сотрудничество с Дмитрием и его помощником Кристиной прошло плодотворно. Четко поставленные задачи, предоплата, быстрая проверка и своевременная оплата, а в качестве приятного бонуса - хороший отзыв. Надеюсь, вы еще обратитесь ко мне.

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k0rya
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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