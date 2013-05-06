Необходим писатель, который способен написать статью по системам водоподготовки (водоочистки) в загородных домах. Т.З. в прикрепленном файле (заархивированный MP3 файл на 11 мин.). Так же, относящееся к Т.З.: - Типовые схемы систем водоочистки ...
Копирайт для строительной компании
Необходим копирайт 5 текстов. Каждый текст — до 3000 символов. В тексте нужны вхождения ключей по тематике сайта (http://newhouse43.ru/)
Срок выполнения задачи — 5 дней.
Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.
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