Копирайт/глубокий рерайт для сателлитов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок238 просмотров

Требуется написать статьи для наполнения нескольких сателитов по тематике трейнинговых агентств.

Под глубоким рерайтом я подразумеваю полностью переписать материал, который вы подберете.

3 одинаковых комплекта для 3х сателитов, в ближайшее время еще 3 комплекта.

ТЗ для 1 сателита

- 5 "авторских" тренингов. я даю назавние\краткое описание, у каждого сателита свои тренинги - вы пишите развернутое описание, цели\программа тренинга - по 2-4 тысяч символов на тренинг.

- главная страница - 2-3 тысячи символов про трейнинговое агентство (преимущество, особый подход и т.д)

- 10 мини-сообщений для твитера (5 формата - "наш тренинг ХХХ дополнен материалами про УУУ по 300-500 символов", 3 формата - "проводим опрос - нужен ли вам тренинг на тему ХХХ" - 200-300 символов, 2 любого формата (придумайте, что-то, что могло бы быть в корпоративном твитере?")

Итого - 20-30к уникального контента на каждый сателит.

Требования

- в предложении обязательно укажите цену за 1к символов (уточните с пробелами\без пробелов) и сроки на контент для 1 сателита. Если вы не указываете эту информацию, я буду считать, что вы не прочитали описание проекта и ваше предложение отклоню.

- минимум 10 позитивных отзывов на веблансере. если вы новичек - этот проект не для вас.

- контент должен быть качественным. За попытку втюхать копипаст с 2-3 переделанными словами - поставлю негативный отзыв.

- если вы беретесь за проект, а потом исчезаете на недели - поставлю негативный отзыв.

При успешном сотрудничестве будем работать по другим аналогичным проектам, в ближайшие несколько месяцев будет сделано порядка 100 сателитов, для всех будет заказываться копирайт.

Оплата по факту выполнения работ (можно за каждый сателит отдельно). Гарантии - отзывы на веблансере, атестат продавца Webmoney, BL 100+

14 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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