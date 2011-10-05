Написать сео-статьи для сайта реализующего бытовую технику по категориям. Более детально в ТЗ.
Копирайт/глубокий рерайт для сателлитов
Требуется написать статьи для наполнения нескольких сателитов по тематике трейнинговых агентств.
Под глубоким рерайтом я подразумеваю полностью переписать материал, который вы подберете.
3 одинаковых комплекта для 3х сателитов, в ближайшее время еще 3 комплекта.
ТЗ для 1 сателита
- 5 "авторских" тренингов. я даю назавние\краткое описание, у каждого сателита свои тренинги - вы пишите развернутое описание, цели\программа тренинга - по 2-4 тысяч символов на тренинг.
- главная страница - 2-3 тысячи символов про трейнинговое агентство (преимущество, особый подход и т.д)
- 10 мини-сообщений для твитера (5 формата - "наш тренинг ХХХ дополнен материалами про УУУ по 300-500 символов", 3 формата - "проводим опрос - нужен ли вам тренинг на тему ХХХ" - 200-300 символов, 2 любого формата (придумайте, что-то, что могло бы быть в корпоративном твитере?")
Итого - 20-30к уникального контента на каждый сателит.
Требования
- в предложении обязательно укажите цену за 1к символов (уточните с пробелами\без пробелов) и сроки на контент для 1 сателита. Если вы не указываете эту информацию, я буду считать, что вы не прочитали описание проекта и ваше предложение отклоню.
- минимум 10 позитивных отзывов на веблансере. если вы новичек - этот проект не для вас.
- контент должен быть качественным. За попытку втюхать копипаст с 2-3 переделанными словами - поставлю негативный отзыв.
- если вы беретесь за проект, а потом исчезаете на недели - поставлю негативный отзыв.
При успешном сотрудничестве будем работать по другим аналогичным проектам, в ближайшие несколько месяцев будет сделано порядка 100 сателитов, для всех будет заказываться копирайт.
Оплата по факту выполнения работ (можно за каждый сателит отдельно). Гарантии - отзывы на веблансере, атестат продавца Webmoney, BL 100+
Заявки фрилансеров
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