Есть 4 статьи, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков. Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям. С предложениями в ...
Копирайт на авто тему
Здравствуйте.
Нужно наполнить текстом интернет-магазин по продаже авто тюнинга, преимущественно внешнего. Текст для категорий каталога товаров. Каталог состоит из категорий марок машин и моделей. Нужно для каждой марки и модели написать небольшие тексты. Страницы с описанием услуг и магазина тоже нуждаются в текстах. Так же нужны страницы о тюнинге, о внешнем тюнинге.
Нужен человек, который знает тематику авто и разбирается в ней. Очень желательно, чтобы этот человек уже писал тексты на тему тюнинга автомобилей.
Бюджет ограничен. Рассчитываю платить не более 40р. за 1к текста.
Рассмотрю ваши работы и цену за 1к текста.
Если есть icq оставляйте, пожалуйста, сразу.
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