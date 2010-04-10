Копирайт на авто тему

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Завершен8 заявок354 просмотра

Здравствуйте.

Нужно наполнить текстом интернет-магазин по продаже авто тюнинга, преимущественно внешнего. Текст для категорий каталога товаров. Каталог состоит из категорий марок машин и моделей. Нужно для каждой марки и модели написать небольшие тексты. Страницы с описанием услуг и магазина тоже нуждаются в текстах. Так же нужны страницы о тюнинге, о внешнем тюнинге.

Нужен человек, который знает тематику авто и разбирается в ней. Очень желательно, чтобы этот человек уже писал тексты на тему тюнинга автомобилей.

Бюджет ограничен. Рассчитываю платить не более 40р. за 1к текста.

Рассмотрю ваши работы и цену за 1к текста.

Если есть icq оставляйте, пожалуйста, сразу.

15 лет назад
baloon-r
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

zimirovski
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$4
1 день
Алексей выполнил работу качественно, в срок, по приемлемой цене и со знанием дела. Замечаний не возникло. Работу принял сразу - понравилось. Буду продолжать сотрудничать с Алексеем. Рекомендую, как ответственного и грамотного фрилансера.
Илья порядочный заказчик.Никаких недоразумений в процессе работы не возникало.

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zimirovski
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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