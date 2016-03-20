Копирайт на строительную тему.

На сайт строительной тематики необходимо написать продающие тексты. В дальнейшем, возможно долговременное сотрудничество как по продающим текстам, там и по информационным статьям.

ТЗ тестовое, на основе него будем принимать решение по работе с тем или иным исполнителем.

Тестовое задание будет оплачено.

Тексты должны быть "продающими" с обязательным использованием описанных в ТЗ ключевых слов.

Очень желательно, чтобы исполнитель мог расширить указанные в ТЗ ключевые слова синонимами и умел работать с "длинным хвостом".