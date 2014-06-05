Копирайт небольшой, не очень простой

Нужно кратенько написать про шоппинг в Куала-Лумпуре. Упоминать только следующие торговые центры:

Suriya KLCC

Pavillion

Star Hill

LOT10

KL Plaza

Times Square

Bukit Bintang Plaza

Писать кратенько, всего должно получиться несколько тысяч знаков...Может 3000...

Особый упор делать на месторасположение. Самые крутые это Suriya и Pavillion. Но Павильон намного больше и расположен более удобно - вокруг много еще торговых центров, отелей и вообще живенько. Всё это отразить. Написать что еще есть много центров торговых - можно про каждый 2 слова, но сказать что они заслуживают меньшего внимания и тп.)