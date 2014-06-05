Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть готовая статья на определенную тематику, около 3000 символов, надо эту статью слегка изменить для последующей публикации. Ваши предложения и сроки.
Копирайт небольшой, не очень простой
Нужно кратенько написать про шоппинг в Куала-Лумпуре. Упоминать только следующие торговые центры:
Suriya KLCC
Pavillion
Star Hill
LOT10
KL Plaza
Times Square
Bukit Bintang Plaza
Писать кратенько, всего должно получиться несколько тысяч знаков...Может 3000...
Особый упор делать на месторасположение. Самые крутые это Suriya и Pavillion. Но Павильон намного больше и расположен более удобно - вокруг много еще торговых центров, отелей и вообще живенько. Всё это отразить. Написать что еще есть много центров торговых - можно про каждый 2 слова, но сказать что они заслуживают меньшего внимания и тп.)
Выбранный исполнитель
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