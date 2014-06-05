Копирайт небольшой, не очень простой

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Завершен4 заявки166 просмотров

Нужно кратенько написать про шоппинг в Куала-Лумпуре. Упоминать только следующие торговые центры:

Suriya KLCC

Pavillion

Star Hill

LOT10

KL Plaza

Times Square

Bukit Bintang Plaza

Писать кратенько, всего должно получиться несколько тысяч знаков...Может 3000...

Особый упор делать на месторасположение. Самые крутые это Suriya и Pavillion. Но Павильон намного больше и расположен более удобно - вокруг много еще торговых центров, отелей и вообще живенько. Всё это отразить. Написать что еще есть много центров торговых - можно про каждый 2 слова, но сказать что они заслуживают меньшего внимания и тп.)

14 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$7
1 день
Всё отлично.
Приятно работать с такими заказчиками как Денис. Четкое задание, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liliya77
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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