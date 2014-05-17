Копирайт описания для товара + наполнение

Необходимо наполнить товарные страницы информацией, товаров порядка 12тыс.

Порядок работы:

1.Я даю раздел

2.Ищем производителя данного товара.

3.Копируем с его сайта: картинку, тех. характеристики, документацию (конвертируем её из пдф в джипег через сайт http://pdf2jpg.net/), сертфикат, файлы (например это приложение для андройд) и заливаем всё это на наш сайт.

4. Пишем описание для товара порядка 300-500 символов.

Пример готовой товарной странички:

http://yaport.su/s2000-kpb-kontrolno-puskovoy-blok

Магазин сделан на друпал 7

Минимальное кол-во в день 30-50 товаров.

Требуется ответственный, усидчивый фрилансер. За некачественно выполненную работу оплаты не будет, халява не пройдёт. Каждая позиция проверяется оптимизатором. Оплата за каждые 100 позиций.

Оплата 10руб за 1 позицию. Стоимость не большая, но зато работы хватит на долго.

Кто готов прошу связаться со мной по скайпу.