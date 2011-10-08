Копирайт по 1000 знаков

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Завершен29 заявок410 просмотров

Копирайт в описание категорий.

3-4 поисковых слов на 1000 знаков без пробелов

До 1000 знаков на категорию.

Приблизительный пример:

Автомобильный видеорегистратор - устройство фиксирующее дорожную обстановку во время движения автомобиля. Фиксироваться может обстановка впереди по ходу движения, так и сзади, сбоку или внутри салона. Тут все зависит от модели видеорегистратора и количества установленных и подключенных к нему камер. В связи с ростом беспредела на дорогах - выросла и популярность этих приборов.

Имея автомобильный видеорегистратор - доказать свою правоту в случае дорожного конфликта или ДТП гораздо проще. Ведь никому не хочется оплачивать ремонт чужого автомобиля или лечение перебегавшего дорогу пьяного пешехода (лучше лечение, чем похороны).

Покупая видеорегистратор автомобильный, обратите внимание на наличие ночного видения(инфакрасной подсветки), это сбережет ваши нервы в темное время суток.

Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Уникальность проверяется.

Принимаются предложения от 10 000 знаков без пробелов.

14 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Всё отлично и гораздо раньше оговоренного срока.
Удачная сделка,хорошим стимулом были авансированные деньги с кодом протекции!

Заявки фрилансеров

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад

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