Требуется делать рерайт описаний к фильмам. Объем - приблизительн 500 символов на один кинофильм. Особых требований к тексту нет, главное чтобы без явных орфографических ошибок, хорошо читаем и с уникальность по Адвего не ...
Копирайт по 1000 знаков
Копирайт в описание категорий.
3-4 поисковых слов на 1000 знаков без пробелов
До 1000 знаков на категорию.
Приблизительный пример:
Автомобильный видеорегистратор - устройство фиксирующее дорожную обстановку во время движения автомобиля. Фиксироваться может обстановка впереди по ходу движения, так и сзади, сбоку или внутри салона. Тут все зависит от модели видеорегистратора и количества установленных и подключенных к нему камер. В связи с ростом беспредела на дорогах - выросла и популярность этих приборов.
Имея автомобильный видеорегистратор - доказать свою правоту в случае дорожного конфликта или ДТП гораздо проще. Ведь никому не хочется оплачивать ремонт чужого автомобиля или лечение перебегавшего дорогу пьяного пешехода (лучше лечение, чем похороны).
Покупая видеорегистратор автомобильный, обратите внимание на наличие ночного видения(инфакрасной подсветки), это сбережет ваши нервы в темное время суток.
Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Уникальность проверяется.
Принимаются предложения от 10 000 знаков без пробелов.
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