Копирайт по 1000 знаков

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Автомобильный видеорегистратор - устройство фиксирующее дорожную обстановку во время движения автомобиля. Фиксироваться может обстановка впереди по ходу движения, так и сзади, сбоку или внутри салона. Тут все зависит от модели видеорегистратора и количества установленных и подключенных к нему камер. В связи с ростом беспредела на дорогах - выросла и популярность этих приборов.

Имея автомобильный видеорегистратор - доказать свою правоту в случае дорожного конфликта или ДТП гораздо проще. Ведь никому не хочется оплачивать ремонт чужого автомобиля или лечение перебегавшего дорогу пьяного пешехода (лучше лечение, чем похороны).

Покупая видеорегистратор автомобильный, обратите внимание на наличие ночного видения(инфакрасной подсветки), это сбережет ваши нервы в темное время суток.

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