Копирайт/рерайт продающего текста

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок196 просмотров

Добрый день!

Нужно написать небольшой продающий текст для одного товара кулинарной тематики на основе примеров.

Примеры прилагаются.

Текст нужен сегодня, чем раньше тем лучше.

Оплата на ЯД или Вебмани. Жду Ваши предложения.

11 лет назад
ErichKrause
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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