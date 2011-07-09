Копирайт/рерайт/редактирование

Я рада нашему общению. Человек адекватен и приятен. Я выполняла этот проект в сложный период своей жизни (у каждого бывают проблемы), и допустила некоторые ошибки в тексте. Александр, даже не зная моей ситуации, любезно дал мне возможность подкорректировать работу. При этом, он находил время для объяснения моих ошибок. При этом, он был приятно сдержан и по человечески нормален. Я всегда стараюсь делать свою работу на 100% своих сил. Здесь же - немного "съехала". Приятно, что есть люди, с пониманием относящиеся к "живому организму" :) Желаю Вам успеха, Саша. А фрилансерам его просто рекомендую.