Копирайт/рерайт технической документации

КопирайтингЗакрыт2 заявки150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле.

Кандидат должен быть с опытом написания технической документации.

На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и краткое описание имеющегося протокола.

Заявки оставляйте в комментариях к проекту и, пожалуйста, приложите 2-3 примера технической документации, написанной Вами.

Оплата по вмр, бюджет предлагайте.

Заранее благодарен.

10 лет назад
egrik
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статья для ИМ диагностического оборудования

    Необходима статья для интернет - магазина диагностического оборудования: Что такое К-line и CAN шина? В статье написать — На каких авто используются и с какого года? Какие адаптеры для диагностики с ними работают? Например, это: по ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать 4000 знаков

    Необходимо написать информативный сдл сео текст 4000 знаков с ключевыми словами, тегами h1 h2 Тема - спортивные игры (фрисби/фризби)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтер для постоянной работы

    Добрый день Ищу автора статей на тему оформления интерьера. От Вас хорошее знание русского языка, умение искать исходник, способность добиваться уникальности текста не ниже 95% по сервису ЕТХТ, ответственность и порядочность. Со своей стороны обеспечу песперебойные ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт

    Требуется рерайт 14 страниц. Тематика таможенные посты. Оплата 1 wmz/ 1000 символов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайтера для постоянного сотрудничества.

    Ищем рерайтера для постоянного сотрудничества. Тематика Android. Требования: - грамотность и знание русского языка; - ответственность; - качественное выполнение работ; - желательно: интерес к теме Андроид. Обязанности: - рерайт описания приложений и игр для Андроид. - тексты должны быть уникальными — не ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 13К

    Необходимо выполнить рерайт десяти небольших текстов. Общий объем 13К. Тема: токарная обработка, электроэрозионная обработка. Исходники готовы. Жду предложения по Срокам и Цене.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется ТЗ по ГОСТ 34.602-89

    Здравствуйте! Имеется один проект, который уже на 2/3 реализован. Но как обычно это бывает, сначала писался код, а сейчас надо написать под него ТЗ по ГОСТ 34.602-89. Требуется написать 26 страниц 12-го кегеля таймс нью ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад