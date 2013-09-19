Копирайт/рерайт технической документации

Необходима статья для интернет - магазина диагностического оборудования: Что такое К-line и CAN шина? В статье написать — На каких авто используются и с какого года? Какие адаптеры для диагностики с ними работают? Например, это: по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле.
Кандидат должен быть с опытом написания технической документации.
На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и краткое описание имеющегося протокола.
Заявки оставляйте в комментариях к проекту и, пожалуйста, приложите 2-3 примера технической документации, написанной Вами.
Оплата по вмр, бюджет предлагайте.
Заранее благодарен.
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