Копирайт/рерайт технической документации

Необходимо подготовить техническую документацию (протокол взаимодействия), идеальный пример того, что должно получиться, в приложенном файле.

Кандидат должен быть с опытом написания технической документации.

На входе Вы получите следующие материалы: пример того, что должно получиться и краткое описание имеющегося протокола.

Заявки оставляйте в комментариях к проекту и, пожалуйста, приложите 2-3 примера технической документации, написанной Вами.

Оплата по вмр, бюджет предлагайте.

Заранее благодарен.