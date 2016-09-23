Копирайт/рерайт текста для сайта туристической тематики

Есть уже готовый текст, написанный понятным и простым языком. Надо переработать этот текст и сделать из него продающий, расставить акценты, и при этом чтобы он оставался таким же понятным для человека.

ВАЖНО. Человек должен разбираться в туристической тематике, так как текст написан для визового центра и этот текст должен продавать услуги по оформлению виз. Просьба не откликаться на заявку если такого опыта не имеете.

Текста не много и он похож некоторыми частями везде. После утверждения, отправлю сам текст и подробное ТЗ.