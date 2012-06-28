Написать 3 статьи по 2000 знаков с пробелами по тематике инкубации яиц.
Копирайт - создание текстов для сайта ENG
Требуется копирайтер способный создать тексты для сайта. Тематика текстов обсуждается в привате. Креативность обязательна. Текст должен быть составлен на английском языке, вычитка носителем с вашей стороны не обязательна, но желательна. Скидывайте в личку ваш скайп, пообщаемся.
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