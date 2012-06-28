Копирайт - создание текстов для сайта ENG

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Требуется копирайтер способный создать тексты для сайта. Тематика текстов обсуждается в привате. Креативность обязательна. Текст должен быть составлен на английском языке, вычитка носителем с вашей стороны не обязательна, но желательна. Скидывайте в личку ваш скайп, пообщаемся.

13 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров