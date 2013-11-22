Сайту новостей на постоянную работу требуется рерайтеры, работа 1 день в неделю (любой удобный день). Оплата труда — от 500 рублей в день. Требования к работе — мониторинг текущих Московских новостей ...
Копирайт срочный на сегодня 4500-5000 символов
Не дороже 3$ за 1к символов тематика инвестиции
ключи скину
от вас 5 статей плюс дискрипшен к статье и метакей к ней же
Оплата желательно qiwi
Заявки фрилансеров
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