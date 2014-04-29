Копирайт статей азартной тематики

$500
КопирайтингЗакрыт12 заявок368 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Требуется копирайт статей общим объемом около 200К символов для сайта с азартными играми (казино, игровые автоматы, карточные игры и так далее). Статьи должны быть написаны грамотно, без опечаток, орфографических и синтаксических ошибок. В статьях должны быть гармонично вставлены ключевые слова, которые я предоставлю исполнителю.

В случае успешного сотрудничества последует второй заказ примерно с такими же объемами текста, если вам будет интересно дальнейшее сотрудничество.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

1. Исполнитель должен иметь представление об азартных играх, чтобы тексты получались информативными.

2. Уникальность текста не ниже 95% по Advego (по двум значениям: копипаст/рерайт)

3. У вас должно быть не менее 10 отзывов.

4. Соблюдение сроков.

Основные требования по написанию статей:

1. Разбивать текст заголовками. На каждые два-три абзаца свой заголовок.

2. Абзац максимум 8 строк.

3. Расстояние между вхождениями ключевых запросов минимум 25 слов.

4. Статьи будут размещаться на страницах игрового сайта, позволяющего играть в демо версии азартных игр, поэтому текст должен быть целевым, то есть нужно, чтобы после его прочтения посетитель захотел поиграть в полную версию игры. Соответственно текст должен к этому побуждать.

5. Некоторые статьи могут немного пересекаться по тематике, например, будут статьи «Покер» и «Правила покера», но при этом в статьях не должно быть повторяющегося текста.

6. Предложения с ключевыми словами не должны повторяться в разных статьях. То есть предложение в одной статье с ключевым запросом «играть в покер онлайн» не должно быть одинаковым с предложением в другой статье с ключевым запросом «играть в казино онлайн».

Оплата через webmoney, 70 рублей за 1К символов без пробелов. Оплата по факту, за каждые 20-40К символов после проверки.

Срок исполнения: 5-7 дней.

10 лет назад
gogaa
Егор 
43 годаНидерланды
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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