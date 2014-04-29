Копирайт статей азартной тематики

Необходимо сделать рерайт достопримечательностей до понедельника. Бюджет небольшой, так что больше подойдет новичкам. Остальные вопросы в личку. Требуется 6 статей, за все - 400р, общее количество знаков без пробелов - 15000. Оплата сразу на карту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется копирайт статей общим объемом около 200К символов для сайта с азартными играми (казино, игровые автоматы, карточные игры и так далее). Статьи должны быть написаны грамотно, без опечаток, орфографических и синтаксических ошибок. В статьях должны быть гармонично вставлены ключевые слова, которые я предоставлю исполнителю.
В случае успешного сотрудничества последует второй заказ примерно с такими же объемами текста, если вам будет интересно дальнейшее сотрудничество.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
1. Исполнитель должен иметь представление об азартных играх, чтобы тексты получались информативными.
2. Уникальность текста не ниже 95% по Advego (по двум значениям: копипаст/рерайт)
3. У вас должно быть не менее 10 отзывов.
4. Соблюдение сроков.
Основные требования по написанию статей:
1. Разбивать текст заголовками. На каждые два-три абзаца свой заголовок.
2. Абзац максимум 8 строк.
3. Расстояние между вхождениями ключевых запросов минимум 25 слов.
4. Статьи будут размещаться на страницах игрового сайта, позволяющего играть в демо версии азартных игр, поэтому текст должен быть целевым, то есть нужно, чтобы после его прочтения посетитель захотел поиграть в полную версию игры. Соответственно текст должен к этому побуждать.
5. Некоторые статьи могут немного пересекаться по тематике, например, будут статьи «Покер» и «Правила покера», но при этом в статьях не должно быть повторяющегося текста.
6. Предложения с ключевыми словами не должны повторяться в разных статьях. То есть предложение в одной статье с ключевым запросом «играть в покер онлайн» не должно быть одинаковым с предложением в другой статье с ключевым запросом «играть в казино онлайн».
Оплата через webmoney, 70 рублей за 1К символов без пробелов. Оплата по факту, за каждые 20-40К символов после проверки.
Срок исполнения: 5-7 дней.
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