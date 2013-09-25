Копирайт (тема кузовной ремонт)

$250
КопирайтингЗавершен5 заявок166 просмотров
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Нам необходимо написать SEO статьи общим объемом 25000 знаков. Тематика - кузовной ремонт автомобилей. Всего для пяти страниц, при этом все статьи чистый копирайт. Второй очередью необходимо сделать рерайт этих пяти статей. по теме 20 000 зн.

10 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
день назад
10 лет назад
$55
3 дня
Как всегда все на высшем уровне! Спасибо! До скорого заказа!
Спасибо, буду рада продолжению сотрудничества.
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