Необходимо написать текст по теме "Ремонт бытовой техники" и подготовить его к размножению. Итоговый результат - текст "Ремонт бытовой техники" - около 2-2,3К знаков б/п уникальностью 100% (ключи я даю) - текст ...
Копирайт. Тематика покера.
Добрый день. Ищу исполнителя на наполнения сайта обучающего игре в покер.
Кого я ищу - определенно не подойдет человек который слышал про покер только понаслышке. Мне нужен человек который как минимум играл, пробовал. Разбирается в терминалогии. Бет, овербет, трибет, фолд, сквиз и т.п.
Что я предлагаю - достойная оплата 10-20$ за статью. Также сам я неплохо разбираюсь в вопросе - готов помогать исполнителю советом и не только. Ну и если вас интересует тематика покера - то работа действительно интересная.
Жду ваших предложений - опишите опыт игры. И оставляйте skype. Я свяжусь с вами сам.
Наличие графиков HM будет плюсом)
Всего хорошего!
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