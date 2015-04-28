Копирайт. Тематика покера.

Добрый день. Ищу исполнителя на наполнения сайта обучающего игре в покер.

Кого я ищу - определенно не подойдет человек который слышал про покер только понаслышке. Мне нужен человек который как минимум играл, пробовал. Разбирается в терминалогии. Бет, овербет, трибет, фолд, сквиз и т.п.

Что я предлагаю - достойная оплата 10-20$ за статью. Также сам я неплохо разбираюсь в вопросе - готов помогать исполнителю советом и не только. Ну и если вас интересует тематика покера - то работа действительно интересная.

Жду ваших предложений - опишите опыт игры. И оставляйте skype. Я свяжусь с вами сам.

Наличие графиков HM будет плюсом)

Всего хорошего!