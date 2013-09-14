Копирайтер - автомобильная тема.

КопирайтингЗавершен10 заявок384 просмотра
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Ищу ответственного, грамотного копирайтера.

Тематика автомобили.

Рубрики - Советы автолюбителю, автоновости, автообзоры.

(Возможно предложите свою)

Мин. объем 2000 символов без пробелов.

Стоимость 60руб(16грн)\статья

Кол-во статей в день 2-3.

10 лет назад
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
yurets2007
Юрий 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Ответственный и грамотный исполнитель. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата - всем рекомендую.
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