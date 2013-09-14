Копирайтер - автомобильная тема.

Есть каталог предприятий, в котором есть различные категориии. Нужно написать небольшой вводный текст (1-2 тыс знаков) для каждой категории. (уникальность 95% по адвего плагиаутусу) Пример категорий: Компьютеры -- Бытовая техника -- Офисная техника Мебель -- Материалы -- Фурнитура Школы ...
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Ищу ответственного, грамотного копирайтера.
Тематика автомобили.
Рубрики - Советы автолюбителю, автоновости, автообзоры.
(Возможно предложите свою)
Мин. объем 2000 символов без пробелов.
Стоимость 60руб(16грн)\статья
Кол-во статей в день 2-3.
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