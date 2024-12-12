Копирайтер для автомобильного проекта

Ищем копирайтера / автожурналиста проектно, разбирающего и имеющий опыт написания текстов для автомобильной сфере. Требуется тексты посты и сторис в социальные сети для долгосрочного проекта. Клиент: премиальные электрические автомобили из Китая. Сфера: авто, автомобили, электрокары. Опыт написания и погружения в данную сфере обязателен! При отклике прошу отправить свою портфолио по данной сфере. Предусматривается выполнение тестового задания.