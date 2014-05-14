Копирайтер для долгосрочного сотрудничества

Нужен автор для написания статей на женскую тематику (похудение, косметология, др.) Гибкий график, от 2х часов в день (возможность писать минимум 1 статью (примерно 4-8 тыс. знаков) за 48 часов), оплата — 30 руб. за 1000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтинг на постоянной основе по тематикам строительство, хобби, домашнее хозяйство. Оплата 40wmr\тысяча.
подробное ТЗ через почту.
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