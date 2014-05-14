Копирайтер для долгосрочного сотрудничества

$50
КопирайтингЗавершен1 заявка114 просмотров
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Требуется копирайтинг на постоянной основе по тематикам строительство, хобби, домашнее хозяйство. Оплата 40wmr\тысяча.

подробное ТЗ через почту.

10 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Elf78
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$20
3 дня
Сотрудничаем практически полгода! Все отлично: сроки\качество!
Сергей -- практически идеальный заказчик: стабильный объем работы, четкие требования, моментальная оплата. Рекомендую!
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