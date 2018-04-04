Копирайтер для информационного сайта

КопирайтингЗакрыт7 заявок171 просмотр
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Для информационного сайта требуется написать 150 статей на медицинскую тематику.

Ваши статьи должны быть:

- экспертными;

- понятными;

- удобочитаемыми;

- структурированными;

- информативными;

- грамотными.

Требования:

- соблюдение выданных ТЗ;

- уникальность не выше 8% по источнику. Общая уникальность может быть любой.

От вас:

- примеры написанных статей по мед. тематике;

- ваше образование (если медицинское, уточните специальность);

- желаемый еженедельный объем.

Оплата из расчета 200 руб/статья.

Перспектива долгосрочного сотрудничества.

6 лет назад
allres
Ольга 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
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