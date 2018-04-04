Копирайтер для информационного сайта

35 руб./обзор размером 300-400 симв. Цена не обсуждается. Оплата Вебмани. Вот ТЗ на неудачном опыте другого автора: https://docs.google.com/document/d/1SlBTmmsdyXMLkjyW-eqmLC53AuevZ95ExdlvkBY5Vh0/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для информационного сайта требуется написать 150 статей на медицинскую тематику.
Ваши статьи должны быть:
- экспертными;
- понятными;
- удобочитаемыми;
- структурированными;
- информативными;
- грамотными.
Требования:
- соблюдение выданных ТЗ;
- уникальность не выше 8% по источнику. Общая уникальность может быть любой.
От вас:
- примеры написанных статей по мед. тематике;
- ваше образование (если медицинское, уточните специальность);
- желаемый еженедельный объем.
Оплата из расчета 200 руб/статья.
Перспектива долгосрочного сотрудничества.
- Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад
Надо написать статью для блога Остеопатического Центра, статья должна быть на 1-1,5 страницы. Ключевое слово - остеопатияКопирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
(Создание и продвижение сайта на Ворпресс) Оставляйте ваши заявки.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Ищю специалиста копирайтера имеющего понятие в криптовалюте, хватит и поверхностное, для написания черновика для whitepaper моего ICO . Мин 10 страниц. Основа может взята из сторнних источников. Суть приблизительно написал сам. Нужно грамотно оформить. И ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется написать текст (1000 знаков) на тематику автоюристов (общие слова о направлении автоюристов, чем занимаются и т.п.) Желательна оплата на карту или яндекс деньги. Спасибо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно 500 статей по породам собак, ТЗ структурно и разбито на блоки От вас нужен опыт и понимание написанного!! Если есть примеры текстов в данной нише супер!Копирайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Нужно написать тексты для продвижения определённых страниц, оплата 2$ / 1к символов без пробелов и знаков, ТЗ на тексты во вложенииКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта [url=https://muffinit.ee/]https://muffinit.ee[/url]. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: [url=https://muffinit.ee/website-design-and-development/]https://muffinit.ee/website-design-and-development/[/url])Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужен копирайтер наполнение контента. Ответственный, старше 28 лет.Копирайтинг25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер для описания сайта http://speakit.kz/ Текст нужен только для текстовых блоков сайта, на данный момент есть описание но оно совсем сырое. Текст должен быть интересным, с характером нашего слогана, позицией "с нами бизнес понятен". Занимаемся созданием ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад