Ищем копирайтера для написания текстов для Instagram косметологического салона. Тексты должны быть ёмкими, интересными и полезными, длиной от 500 до 1100 символов. Основной продукт компании - БОТОКС, поэтому важно, чтобы кандидат разбирался в данной теме или был готов в неё вникнуть. График работы свободный, задания будут предоставляться на постоянной основе. Будет небольшое тестовое задание.