Копирайтер для магазина настольных игр

Необходим пересказ манги объемом 55 тысяч символов без пробелов с разделением на 600-700 абзацев. Каждому абзацу необходим скриншот из комикса. Работа подходит для студентов и новичков в копирайтинге. За пересказ предусмотрена оплата в 20 долларов, возможна доплата за скорость выполнения и дополнительный объем.