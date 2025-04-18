Копирайтер для написания истории успеха

Запускаем тг-канал независимого кинофестиваля и ищем копирайтеров для создания медиа-контента. Задачи включают написание мини-эссе, заметок и подборок о кино, культуре и гражданской жизни. Требуется точность, лаконичность и умение работать с философскими и социальными темами. Опыт в культурных проектах будет плюсом. Удаленная работа с индивидуальной оплатой.