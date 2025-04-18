Копирайтер для написания истории успеха

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Открыт7 заявок38 просмотров

Ищем талантливого копирайтера для написания вдохновляющих историй успеха наших участников. Задача:

Создать статью объёмом 6000–7000 знаков, рассказывающую о трансформации участницы нашего курса.

Требования:

•Опыт написания мотивационных текстов.

•Умение передавать эмоции и личные истории.

•Грамотность и внимание к деталям.

Оплата: Пожалуйста, укажите вашу стоимость за статью указанного объёма.

Написание статей
16 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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