Шукається виконавець для написання статті у блог на прикладну тематику. Важливими вимогами є грамотність, чітка структура та відсутність «води». Текст має бути оформлений у Google Docs з використанням підзаголовків і списків. Надішлю план і приклади для орієнтації.
Копирайтер для написания истории успеха
Ищем талантливого копирайтера для написания вдохновляющих историй успеха наших участников. Задача:
Создать статью объёмом 6000–7000 знаков, рассказывающую о трансформации участницы нашего курса.
Требования:
•Опыт написания мотивационных текстов.
•Умение передавать эмоции и личные истории.
•Грамотность и внимание к деталям.
Оплата: Пожалуйста, укажите вашу стоимость за статью указанного объёма.
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