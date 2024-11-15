Копирайтер для написания пособия по зелёной экономике

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Закрыт3 заявки47 просмотров

Я ищу копирайтера, который поможет дописать пособие для обучения по теме "зелёная экономика".

Ожидается дополнение примерно 50 страниц, из которых половина уже готова.

Необходимо предоставить примеры похожих работ и указать стоимость.

Подходите, если у вас есть опыт в данной области.

Написание текстов
6 месяцев назад
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