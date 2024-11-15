Я ищу копирайтера, который поможет дописать пособие для обучения по теме "зелёная экономика".

Ожидается дополнение примерно 50 страниц, из которых половина уже готова.

Необходимо предоставить примеры похожих работ и указать стоимость.

Подходите, если у вас есть опыт в данной области.