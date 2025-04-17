Требуется подготовить обзор сервиса ИИ GPT и нейросетей, включая анализ работы и аналогов. Результат должен быть представлен в виде видео или презентации, с использованием возможностей GPT и других нейронок. Необходимы понимание сервисов без кода и знание актуальных вопросов в данной области. Укажите цену и сроки выполнения.