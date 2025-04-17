Копирайтер для написания постов в ТГ-канал

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Закрыт16 заявок127 просмотров

Ищу копирайтера, который будет заниматься написанием постов для телеграм-канала на постоянной основе. Требуется человек от 16 лет. Пишите в личные сообщения.

TelegramНаписание постов
16 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
4 года в сервисе
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3 дня назад
10 дней назад
Ольга
 
40 лет
11 дней в сервисе
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21 год
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час назад
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5 часов назад
1 отзыв
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16 лет
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5 дней назад
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18 лет
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9 дней назад
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Каріна
 
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Куралай
 
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15 дней назад
16 дней назад

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