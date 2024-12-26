Копирайтер для написания продажных текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок49 просмотров

Нужен копирайтер для написания продажных текстов для чат ботов, сайта, инстаграм, а также курсов. С опытом обязательно. Присылайте своё портфолио и цены в личку.

InstagramНаписание текстов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Камила
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Вера
 
34 года
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
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Вадим
 
43 года
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2 месяца назад
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Гость
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Наталья
 
32 года
10 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 месяца назад

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