Требуется написание статей и новостей для сайта. Необходим качественный копирайтинг, который поможет улучшить контент и привлечь внимание пользователей. Ожидается создание уникальных и информативных текстов, соответствующих тематике сайта.
Копирайтер для написания продажных текстов
Нужен копирайтер для написания продажных текстов для чат ботов, сайта, инстаграм, а также курсов. С опытом обязательно. Присылайте своё портфолио и цены в личку.
Заявки фрилансеров
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