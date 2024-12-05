Копирайтер для написания статей о переезде и адаптации в Германии

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Закрыт8 заявок43 просмотра

Я ищу талантливого копирайтера для написания статей на сайт нашего агентства о переезде и адаптации в Германии.

Основные задачи включают работу в тандеме с SEO специалистом, разработку актуальных тем для статей, написание статей с нуля, рерайт постов и подкастов, а также подбор картинок для статей.

Нагрузка составляет 4-5 статей в неделю.

Знание немецкого языка будет плюсом, но не обязательно.

Присылайте краткий рассказ о себе, портфолио и расценки напрямую в личные сообщения.

Написание постовРазмещение статей
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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