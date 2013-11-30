Постоянные задания через gogetlinks (есть аккаунт менеджера). Нужен качественный рерайт с элементами копирайтинга. Цена не выше 1.5 у.е за 1к знаков. Статьи до 2к символов. В статью вставляется 1-2 анкора.
Копирайтер для написания статей по страхованию
Разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype.
Что мы предлагаем:
- Долгосрочное партнерство;
- Оплата за обучение;
- $700–800 в месяц с перспективой расширения объемов партнерства и, как следствие, увеличения оплаты.
Обязанности:
1) Подготовка статей для размещения на Миралинкс (не менее 60 в месяц) — $450-600.
2) Рерайт информации, написание разных текстов по теме — $200–250.
Ключевые требования:
- Аналитическое мышление (способность написания аналитического материала);
- Умение излагать мысли на бумаге ёмко, складно и грамотно;
- Желание досконально освоить новую тематику, прилежность;
- Обучаемость;
- Возможность общения через Skype.
Вы подходите под данное описание? Нацелены на долгосрочное взаимовыгодное партнерство? Уровень оплаты соответствует Вашим финансовым запросам? Если ответ на все три вопроса «да», будем рады рассмотреть Вашу заявку!
Заявки фрилансеров
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