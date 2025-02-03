Копирайтер для написания статей в нише бизнеса и юридических услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок77 просмотров

Ищу копирайтера для написания статей в нише бизнеса и юридических услуг. Требуется наличие опыта и кейсов по написанию статей, умение писать сложные вещи простым и понятным языком. Задачи включают своевременное написание статей от 5 до 10 тыс. знаков, спокойное отношение к правкам и готовность быть на связи в рабочее время. Писать только с кейсами в личку.

Написание статей
3 месяца назад
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