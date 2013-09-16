Копирайтер для постоянного сотрудничества

Я ищу грамотного копирайтера для постоянной работы над статьями для разных сайтов и блогов. Объем работы - 5–10 текстов в неделю по 2-3 тыс. символов.

Тематика разнообразная, от строительства и мебели, до техники и развлечений.

Чаще всего это будет рерайт текстов, чуть реже — копирайт.

Я плачу за 1000 симв. б.п. (в зависимости от тематики и сложности текста):

0,8–1 долл. за рерайт,

1,5–2 долл — за копирайт.