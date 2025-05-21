Требуется разработать по 5 вопросов для каждого сезона сериала 'Очень странные дела' по различным категориям, а также подобрать 12 мемов. Вопросы должны быть интересными и разнообразными по сложности, избегая простых вопросов о главных героях. Мемы должны быть подготовлены таким образом, чтобы часть изображения была закрыта для задания другим участникам.