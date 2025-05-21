Требуется написать описание личности для копирайтинга. Важно, чтобы текст был оригинальным и уникальным, без использования ИИ и других систем. Работу необходимо предоставить в Google Документе с открытым доступом редактора.
Копирайтер для продающих текстов
Ищу копирайтера для компании, которая выпускает браслеты и часы для здоровья. Необходимо писать продающие статьи, тексты, посты для Дзен. Проектная деятельность, долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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