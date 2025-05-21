Копирайтер для продающих текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Открыт7 заявок70 просмотров

Ищу копирайтера для компании, которая выпускает браслеты и часы для здоровья. Необходимо писать продающие статьи, тексты, посты для Дзен. Проектная деятельность, долгосрочное сотрудничество.

Написание постовНаписание статейНаписание продающих текстов
15 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Руслана
 
31 год
9 часов в сервисе
Была
8 часов назад
9 часов назад
Юлия
 
22 года
10 часов в сервисе
Была
4 часа назад
10 часов назад
Ольга
 
40 лет
21 час в сервисе
Была
6 часов назад
10 часов назад
Ирина
 
56 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
89 отзывов
13 часов назад
Лера
 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
13 часов назад
564 отзыва
13 часов назад
Лучший копирайтер апреля
#1
Копирайтинг
Станіслав
 
17 лет
4 дня в сервисе
Был
час назад
14 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва(-1)
14 часов назад