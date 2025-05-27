Требуется менеджер по коммуникациям для удаленной работы. Обязанности включают активное ведение диалогов, фильтрацию неадекватных сообщений и поддержание интереса собеседников. Необходимы быстрая скорость набора текста, умение адаптироваться к стилям общения и доступ к стабильному интернету. Гибкий график и ежедневные выплаты.
Копирайтер для проектов о здоровье и ветеринарии
Ищем копирайтера для двух проектов: первый проект связан со здоровьем/долголетием/биохакингом, второй с ветеринарией - здоровье животных и добавки для животных. Надо будет писать статьи на английском языке на эти темы, используя актуальную информацию с разных источников (публикации, научные статьи и т.д.).
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