Копирайтер для проектов о здоровье и ветеринарии

Ищем копирайтера для двух проектов: первый проект связан со здоровьем/долголетием/биохакингом, второй с ветеринарией - здоровье животных и добавки для животных. Надо будет писать статьи на английском языке на эти темы, используя актуальную информацию с разных источников (публикации, научные статьи и т.д.).