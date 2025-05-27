Копирайтер для проектов о здоровье и ветеринарии

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Открыт3 заявки40 просмотров

Ищем копирайтера для двух проектов: первый проект связан со здоровьем/долголетием/биохакингом, второй с ветеринарией - здоровье животных и добавки для животных. Надо будет писать статьи на английском языке на эти темы, используя актуальную информацию с разных источников (публикации, научные статьи и т.д.).

Написание статей
16 часов назад
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