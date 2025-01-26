Ищу креативного, инициативного, грамотного копирайтера для работы совместно в проекте под моим руководством. Я как маркетолог-смысловик, стратег даю ТЗ по написанию текстов. Куда нужны тексты: - Сторис инстаграм - Рилс - Посты. Что жду в работе: - гибкость - инициативность - соблюдение дедлайнов - грамотность. Если умеете работать с ИИ будет супер, но не обязательно.