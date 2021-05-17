Копирайтер для сайта по недвижимости

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Закрыт16 заявок513 просмотров

Ищем копирайтера для написания статей, описаний объектов, которые будут размещаться на нашем сайте и на рекламных сайтах.

Наш сайт uds.ua

ТЗ по написанию текстов во вложении

Присылайте ваши предложения с указанием цены за 1000 символов

Написание статей
4 года назад
guest_16182994797273
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
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4 дня назад
105 отзывов
4 года назад
Слава
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
197 отзывов
4 года назад
Артем
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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4 года назад
Елена
 
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3 часа назад
246 отзывов
4 года назад
ТОП-5
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Анна
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Ольга
 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва
4 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 часов назад
564 отзыва
4 года назад
#1
Копирайтинг
Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
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5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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Татьяна
 
43 года
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 отзывов
4 года назад
Ольга
 
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Была
год назад
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4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
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49 отзывов
4 года назад
Марина
 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
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50 лет
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4 года назад

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