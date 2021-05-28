Копірайтер для сайту з туризму (Україна)

Здравствуйте. Я в поисках грамотного и ответственного автора который с может писать seo-тексты на тематику строительных материалов. Правила и инструкция здесь https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharingВ начале ставки прошу написать "я справлюсь". Оплата 100 руб/1000зн. В месяц нужно писать ...