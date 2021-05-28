Копірайтер для сайту з туризму (Україна)

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Закрыт18 заявок899 просмотров

Потрібно написати статті про цікаві місця та пам'ятки України:

1 Національний ботанічний сад Гришка

2 Київське водосховище

3 Підгорецький замок (та інші замки Ураїни)

4 Місця трипільскої культури

5 Трипілля

6 Трахтемирів

7 Канів

8 Містичні місця Укр...

ТЗ

Мова - Українська

2-4К знаків стаття

Додаються фотографіі для кожної статті

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Надсилайте тільки тематичні роботи написані українською!

Вказуйте ціну за 1К (у статті може бути як 2К так і 10К тексту в залежності від типу цікавого місця.)

4 года назад
d1mon4ik
Дмитрий 
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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