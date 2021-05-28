Здравствуйте. Я в поисках грамотного и ответственного автора который с может писать seo-тексты на тематику строительных материалов. Правила и инструкция здесь https://docs.google.com/document/d/1z7WTxFvPyJRQzwQzhxT8tBmHDe15FeluW1ZVOE2tFjg/edit?usp=sharingВ начале ставки прошу написать "я справлюсь". Оплата 100 руб/1000зн. В месяц нужно писать ...
Копірайтер для сайту з туризму (Україна)
Потрібно написати статті про цікаві місця та пам'ятки України:
1 Національний ботанічний сад Гришка
2 Київське водосховище
3 Підгорецький замок (та інші замки Ураїни)
4 Місця трипільскої культури
5 Трипілля
6 Трахтемирів
7 Канів
8 Містичні місця Укр...
ТЗ
Мова - Українська
2-4К знаків стаття
Додаються фотографіі для кожної статті
upd!
Надсилайте тільки тематичні роботи написані українською!
Вказуйте ціну за 1К (у статті може бути як 2К так і 10К тексту в залежності від типу цікавого місця.)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется написать отзывы количество подберем по рейтингу на Яндекс.Маркет. Обязателен опыт написания отзывов на Яндекс.Маркет, так как сами знаете - многие отзывы не пропускают. Чтобы человек знал, понимал причины блокировки отзывов. Содержание понятно положительное ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
Описание должно быть написано для людей, в то же время с ключевыми словами для лучшего ранжирования на озон и в поиске.Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Скласти опитувальник про цільову аудиторію у Google Forms. Потрібно +- 20 питань, з варіантами відповідей. Для притулку для тварин.Копирайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
Тема - оформление дачи и зоны отдыха. Объем - 4000-4500 знаков. ТЗ, бриф скину в ЛС В заявке укажите цену и сроки.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Всем привет нужно написать не большой, уникальный текст. Размещать на сайте компании Hi-tech пример: https://otzovik.com/review_11273544.html Сайт отзовик, отбирает качественный отзыв. По этому нужно чуток напрячьсяКопирайтинг20 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо добавить отзывы на гугл мапс, написать осмысленные тексты не менее чем на 250 символов, прикрепив при этом фото авто (фото машин с фирменными номерными рамками предоставимКопирайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
- $3000
Нужен копирайтер для портала Tradernew Нужно написать 50 тисяч символов. Письменная грамотность (украинский и русский языки); * Умение правильно и доходчиво описать предметы, процессы; * ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытнет даты