Копирайтер для создания SEO-текстов

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  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок65 просмотров

Компания ищет креативного копирайтера с опытом написания текстов для SEO. Требуется опыт работы, понимание принципов SEO, умение работать с ключевыми словами и отличное владение русским языком. Предлагается гибкий график, возможность роста и конкурентная заработная плата.

SEOНаписание текстов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Никита
 
23 года
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Лидия
 
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