Требуется копирайтер для написания и размещения текстов на различных веб-сайтах. Необходимо создавать уникальный контент, соответствующий тематике сайтов и требованиям заказчика.
Копирайтер для создания SEO-текстов
Компания ищет креативного копирайтера с опытом написания текстов для SEO. Требуется опыт работы, понимание принципов SEO, умение работать с ключевыми словами и отличное владение русским языком. Предлагается гибкий график, возможность роста и конкурентная заработная плата.
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