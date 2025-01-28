Копирайтер для статей по дизайну интерьера

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Закрыт10 заявок81 просмотр

Ищем копирайтера для написания полезных статей на темы, связанные с дизайном интерьера. Обязанности включают написание 2-3 статей в неделю объемом 6000-12000 знаков, выбор тематических изображений и оперативное внесение правок. Требуется опыт написания SEO-текстов и грамотность. Важно соблюдать дедлайны и быть внимательным к деталям.

Написание статей
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталія
 
45 лет
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Ольга
 
36 лет
2 года в сервисе
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2 месяца назад
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Вали
 
24 года
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3 месяца назад
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Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
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2 дня назад
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Олег
 
65 лет
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14 дней назад
3 месяца назад
Елена
 
40 лет
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10 часов назад
246 отзывов
3 месяца назад
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Вадим
 
26 лет
3 месяца в сервисе
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Олександр
 
21 год
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17 дней назад
37 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
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Ольга
 
39 лет
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день назад
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3 месяца назад
Ирина
 
55 лет
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9 часов назад
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3 месяца назад