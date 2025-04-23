Потрібен копірайтер, який вміє складати ефективні промпти для AI, розуміє структуру контенту та аналізує SERP. Обсяг роботи - щонайменше 100 текстів. Важливо вказати AI-інструменти, приклади робіт та вартість за 1000 слів.
Копирайтер для статей по психологии и IT сфере
Ищу копирайтера, который умеет писать статьи по психологии и IT сфере по заданным темам. Идеально подойдёт студент журфака. Все подробности в личных сообщениях.
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