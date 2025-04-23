Копирайтер для статей по психологии и IT сфере

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Закрыт11 заявок64 просмотра

Ищу копирайтера, который умеет писать статьи по психологии и IT сфере по заданным темам. Идеально подойдёт студент журфака. Все подробности в личных сообщениях.

Написание статей
10 дней назад
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