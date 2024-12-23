Ищу копирайтера, который в срочном порядке разово создаст тексты для сайта — мы продаем виллы и яхты премиум-класса. Важно: наличие опыта копирайтинга в сфере элитной недвижимости / смежных темах. Пожалуйста, отправьте примеры и прайс (без этого не рассматриваю!) Работу нужно начать как можно скорее.