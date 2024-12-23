Копирайтер для текстов о виллах и яхтах премиум-класса

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки34 просмотра

Ищу копирайтера, который в срочном порядке разово создаст тексты для сайта — мы продаем виллы и яхты премиум-класса. Важно: наличие опыта копирайтинга в сфере элитной недвижимости / смежных темах. Пожалуйста, отправьте примеры и прайс (без этого не рассматриваю!) Работу нужно начать как можно скорее.

Написание текстов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Олег
 
65 лет
год в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
2 часа назад
49 отзывов
4 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Пишем отзыв

    $25

    Требуется написать оригинальный отзыв для банка объемом 300 символов. Отзыв должен быть креативным и нестандартным. Обсуждение деталей задачи возможно.

    Написание отзывов
    Копирайтинг54 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Копирайтер в команду

    Требуется копирайтер для написания информационных постов на разнообразные темы. Подходят кандидаты без опыта. Обязанности включают создание качественного контента, соответствующего заданным темам.

    Написание постов
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Отзыв

    $20

    Требуется написать креативный отзыв для банка на 300 символов. Выберите банк по своему усмотрению и создайте оригинальный текст, который выделит его преимущества и создаст положительное впечатление.

    Написание отзывов
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Оператор чата

    $1500

    Ищется оператор чата для общения с клиентами через чаты и письма. Обучение, гибкий график, достойная оплата и возможность работать из любой точки мира. Минимальные языковые требования и стабильный интернет - основные условия. Присоединяйтесь к нашей команде и раскрывайте свой коммуникативный талант.

    Telegram
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написати текст з педагогіки

    $40

    Необхідно написати текст з педагогіки на тему соціокультурної складової як ключового елемента викладання іноземних мов у сучасному освітньому середовищі. Розкрийте важливість цієї складової в процесі навчання.

    Написание текстов
    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Шукаю філолога, журналіста для написання статті

    $40

    Шукається філолог або журналіст для написання статті на тему 'Мовна стратегія та медіа-репрезентація у повоєнній Україні'. Очікується глибоке дослідження та аналіз повоєнних змін у мовній політиці та медіа. Текст повинен бути інформативним та актуальним.

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Описание для главной страницы, плюс преимущества сайта

    $50

    Требуется разработка описания для главной страницы сайта с акцентом на его преимущества. Необходимо проанализировать тематику сайта, предложить формат текста и тон общения с посетителями. Описание должно быть информационно-продающим и привлекать внимание целевой аудитории.

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайтер для Телеграм канала

    Требуется копирайтер для написания постов в Телеграм канале бизнес-школы. Необходим опыт работы с телеграм-каналами и навыки создания триггерного, вовлекающего и продающего контента. Ожидается качественный и оригинальный текст, соответствующий целевой аудитории.

    Написание постовTelegram
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать пересказ манги \ Для новичков, студентов в копирайтинге

    $20

    Необходим пересказ манги объемом 55 тысяч символов без пробелов с разделением на 600-700 абзацев. Каждому абзацу необходим скриншот из комикса. Работа подходит для студентов и новичков в копирайтинге. За пересказ предусмотрена оплата в 20 долларов, возможна доплата за скорость выполнения и дополнительный объем.

    Написание текстовMicrosoft Word
    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад