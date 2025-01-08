Копирайтер для телеграм канала об инвестициях в зарубежную недвижимость

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки39 просмотров

Ищу копирайтера для ведения телеграм канала об инвестициях в зарубежную недвижимость. Основные задачи включают анализ конкурентов, написание постов, подготовку графики, публикацию постов, ведение аналитики канала и взаимодействие с закупщиком рекламы. Знание графических программ и чувство вкуса будут преимуществом.

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4 месяца назад
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