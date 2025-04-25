Копирайтер для ТГ-канала фестиваля

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Закрыт8 заявок103 просмотра

Мы запускаем тг-канал независимого кинофестиваля и ищем копирайтеров, которые будут создавать для него медиа-контент: мини-эссе, подборки, заметки. Тексты — о кино, культуре и гражданской жизни. Важно писать точно, лаконично, с чувством формы, уметь работать с философскими, культурными и социальными темами. Опыт в культурных, документальных или просветительских проектах будет плюсом. Формат: сдельная оплата, обсуждается индивидуально. Работа удалённая, гибкая, в тесной связи с куратором.

TelegramНаписание текстовНаписание эссе
17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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