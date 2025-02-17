Копирайтер для тг-каналов

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Закрыт8 заявок120 просмотров

Требуется копирайтер для написания постов для тг-каналов разной тематики, включая личные и экспертные блоги, услуги и товарку. Опыт работы желателен. Условия оплаты обговариваются индивидуально.

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3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Иван
 
18 лет
2 месяца в сервисе
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месяц назад
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Артем
 
19 лет
2 месяца в сервисе
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2 месяца назад
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Вера
 
34 года
3 года в сервисе
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8 дней назад
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Наталя
 
31 год
3 месяца в сервисе
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2 месяца назад
2 месяца назад
Глеб
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
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10 часов назад
246 отзывов
2 месяца назад
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Юрій
 
22 года
2 года в сервисе
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месяц назад
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Олександр
 
21 год
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Был
17 дней назад
37 отзывов
3 месяца назад
ТОП-10
Копирайтинг