Необходимо подготовить 70 описаний беговых дорожек и подобрать к каждому товару 2-3 фотографии. Названия товаров прикреплены в файле к задаче. Шаблон для описания товаров (до 500-700 символов): Проявление внимания к продукту, ...
Копирайтер для тур. компании со знанием англ.
Ищем копирайтеров для создания контента на англ. языке для сайта/постов соц.сетях. Сфера деятельности - въездной туризм.
Если хотите участвовать в проекте, просим написать эссе на тему "5 reasons to visit Moscow this winter". И направить нам вместе с Вашей контактной информацией, кратким описанием опыта работа в создании текстов, и Вашими зарплатными ожиданиями.
Please send your essay and above mentioned personal info to: [email protected]
Заявки фрилансеров
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