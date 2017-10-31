Копирайтер для тур. компании со знанием англ.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки201 просмотр

Ищем копирайтеров для создания контента на англ. языке для сайта/постов соц.сетях. Сфера деятельности - въездной туризм. 

Если хотите участвовать в проекте, просим написать эссе на тему  "5 reasons to visit Moscow this winter".  И направить нам вместе с Вашей контактной информацией, кратким описанием опыта работа в создании текстов, и Вашими зарплатными ожиданиями. 

Please send your essay and above mentioned personal info to: [email protected]

8 лет назад
guest_15093518956383
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров