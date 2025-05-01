Копирайтер и дизайнер для упаковки кейсов и написания статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок51 просмотр

Ищу специалиста, который сможет упаковывать кейсы и мини-кейсы по SMM и дизайну, включая вставку логотипов в мокапы. Также требуется написание статей и создание визуальных дополнений к ним, таких как баннеры. Готов рассмотреть постоянное сотрудничество на окладе.

Написание статейСоздание баннеров
11 дней назад
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