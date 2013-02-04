Копирайтер, интересующийся маникюром

Здравствуйте!

Я ищу копирайтера, который интересуется маникюром, знаком с этой темой.

Я готов платить 30р за 1к текста без пробелов + подобранные картинки и видео к статье.

У меня есть много тем для написания статей, так что объемом обеспечу.

Так же не против вашей инициативы.

Со своей стороны гарантирую порядочность и бонусы.