Копирайтер/маркетолог для написания текста для лендинга

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Закрыт6 заявок31 просмотр

Я ищу копирайтера или маркетолога, который сможет написать небольшой текст для двух блоков лендинга.

Мы планируем коллаборацию фитнес-курса с сетевой компанией по продаже еды и создаем отдельный лендинг для этой коллаборации.

Нужен креативный и привлекательный текст, который поможет сделать сайт крутым и эффективным.

5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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