Я ищу копирайтера или маркетолога, который сможет написать небольшой текст для двух блоков лендинга.

Мы планируем коллаборацию фитнес-курса с сетевой компанией по продаже еды и создаем отдельный лендинг для этой коллаборации.

Нужен креативный и привлекательный текст, который поможет сделать сайт крутым и эффективным.