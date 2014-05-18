Копирайтер на коммерческие тексты по медицине

Ищем копирайтера для написание продающих и коммерческих текстов на сайты мед компаний. Текст либо на главную страницу, либо на главную страницу направления.

Текст не должен быть обезличенным - перед написанием необходимо ознакомиться с компанией и ее сайтом, чтобы рассказать интересно, чем может клиника помочь; ознакомиться с отраслью, чтобы описать по-макисмому все интересные для посетителей темы.

Копирайтер нужен на постоянное сотрудничество.

Присылайте примеры текстов и стоимость вашей работы.

Спасибо!